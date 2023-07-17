Вашингтон, 17 июля, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Войну в Косово, которая может произойти осенью текущего года, предсказали в популярном мультсериале «Симпсоны». На эпизод из сериала обратила внимание 16 июля американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

Цитата из м/ф «Симпсоны». 2001. США Симпсоны

«Косово. Вы видели этот мем из «Симпсонов», предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще», — рассказала она.

Моррис разглядела пророчество в эпизоде «Дом вдали от Гомера», который вышел на экраны в 2005 году. В заинтересовавшей журналистку сцене главные герои проходят мимо плаката с надписью «Косово. Осень». На плакате нарисована влюблённая пара, которая целуется за колючей проволокой.

Кроме того, Моррис обратила внимание на ещё одно забавное совпадение в этом же эпизоде. Действие происходит в 2023 году, Симпсоны приходят в кинотеатр посмотреть фильм «Оппенгеймер». Журналист напомнила, что фильм с таким же названием недавно на самом деле вышел в прокат.

Моррис указала на несколько пророчеств, показанных в мультсериале, которые уже сбылись. В частности, журналист напомнила про недавнюю трагедию с батискафом «Титан». Поклонники «Симпсонов» уже вспомнили о сцене, в которой подводная лодка отправилась в подводное путешествие к затонувшему кораблю, а у главного героя стал заканчиваться кислород.

Американский мультсериал «Симпсоны» о жизни семейства Симпсонов и жителей вымышленного городка Спрингфилд выходит на экраны с 1989 года. Сериал затрагивает множество актуальных вопросов из политики, общественной жизни и других сфер, часто в острой сатирической форме. Мультсериал уже давно стал культовым, а ряд поклонников увлекается поиском в сериале разного рода пророчеств. На сегодняшний день таких предсказаний найдено уже около 70. Создатели сериала все предсказания объясняют простым совпадением.