Дублин, 17 июля, 2023, 03:52 — ИА Регнум. В результате аварии на ралли Sligo Stages Rally в Ирландии погибли двое автогонщиков. Об сообщил руководящий орган по автоспорту страны Motorsport Ireland на своей странице в социальной сети Twitter.

Lina Arnautova Ралли

Инцидент произошёл на шестом спецучастке ралли в воскресенье, 16 июля, в районе Баллимота графства Слайго. По факту произошедшего местная полиция и Motosport Ireland начали расследование.

Отмечается, что Международная автомобильная федерация (FIA) уже выразила слова соболезнования в связи с трагедией.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня 26-летний велогонщик Джино Мёдер скончался от травм, полученных во время многодневной гонки «Тур Швейцарии». Во время заключительного спуска на пятом этапе гонки Мёдер потерял управление, слетел с трассы и упал в ущелье.