Саратов, 17 июля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Около 100 домов и придомовых территорий подтопило после сильных ливней в селе Солянка Озинского района Саратовской области, здесь введён режим ЧС. Об этом 16 июля сообщили в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Уточняется, что в результате подтопления в зоне бедствия оказались 183 человека. Из них 18 человек оказались в пункте временного размещения, основная часть жителей уехала к родственникам. В ведомстве указали, что в зоне подтопления оказались улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. На месте работают сотрудники службы спасения по региону, фиксируется снижение уровня воды. Организуются мероприятия по оценке ущерба пострадавшим и имуществу.

Отмечается, что из-за ливней оказалась затоплена часть федеральной автотрассы на направлении Озинки — Перелюб вблизи села Солянка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодарском крае из-за сильных ливней вышли из берегов несколько рек и затопили улицы в ряде населённых пунктов. Потоками воды подмывало берега и уносило крупногабаритные предметы.

Перед этим в Туапсинском районе из-за обильного выпадения осадков ввели режим ЧС в четырёх населённых пунктах: в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.