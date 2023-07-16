Мелитополь, 17 июля, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 17 июля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы», — написал Рогов.

Как уточнил Рогов, по предварительной информации, в Запорожье сработали силы украинской системы ПВО по российским беспилотникам типа «Герань-2». Подробности Рогов обещал сообщить позже.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил Рогов, в ночь на 15 июля во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье точечным ударом был уничтожен военный склад ВСУ.

Рогов уточнил, что удары по складам украинской армии в её тылу способствуют сокращению числа обстрелов мирных населённых пунктов.

13 июля Рогов также рассказал о серии взрывов в Запорожье. Эту информацию подтвердили и украинские СМИ. Позднее Рогов написал, что ВСУ ведут перегруппировку после серии провалов попыток контрнаступления на запорожском направлении.