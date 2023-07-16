Донецк, 17 июля, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм», — говорится в сообщении, опубликованном 17 июля в Telegram-канале представительства.

По данным источника, под огнём украинской артиллерии и реактивных систем залпового огня оказались Донецк, Зайцево, Ясиноватский район, Макеевка, Луганское и Горловка. Всего ВСУ выпустили 288 единиц различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что Вооружённые силы Украины вечером 16 июля выпустили по территории ДНР 62 снаряда. В период с 17:40 по 21:45 по местному времени под огнём артиллерии оказались Донецк, Макеевка, а также Гольмовский и Ясиноватский районы.