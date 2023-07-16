Каир, 17 июля, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Симптомы неустановленного заболевания выявлены у нескольких сотен жителей египетской деревни Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба минздрава Египта в социальных сетях.

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Уточняется, что заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, головокружение. В деревню направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора.

У пациентов были взяты анализы, госпитализация ни одному из пациентов не понадобилась. Всего в деревню направлены около 50 автомобилей с медиками, специалисты взяли пробы воды из всех источников в населённом пункте.

Отмечается, что на симптомы неизвестной болезни жалуются как минимум 200 человек, но болезнь быстро распространяется. Часть жителей пытаются покинуть деревню, чтобы спастись от «призрака болезни».

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Екатеринбурге число случаев менингококковой инфекции выросло до 15, из них два привели к смерти. За контактными лицами по месту работы и проживания заболевших специалисты продолжают медицинское наблюдение, всего было осмотрено свыше 1,2 тыс. человек.

Лица, которые были в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику.