Анкара, 17 июля, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Сообщения о якобы причастности Соединённых Штатов Америки к решению Турции о принятии Швеции в НАТО являются спекуляциями, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз в интервью телеканалу A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Турция — это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы — страна, которая сама делает свою работу», — сказал Йылмаз, назвав спекуляциями сообщения о предложении Анкаре денег в обмен на согласие по членству Швеции в альянсе.

Ранее предположение о том, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден «подкупил» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ради соглашения турецкой стороны, высказал американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, глава Белого дома пообещал Эрдогану, что Международный валютный фонд предоставит Турции крайне необходимую ей кредитную линию в размере 11-13 миллиардов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля президент Турции после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в рамках саммита НАТО в Вильнюсе согласился на приём королевства в альянс. Как добавил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган согласился в кратчайшие сроки передать протокол о приёме Швеции в альянс на ратификацию в парлаамент.