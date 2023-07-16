Москва, 17 июля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Три мощные вспышки класса М зафиксированы учёными на Солнце 16. Об этом 16 июля сообщает гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

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Первая вспышка класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне была зафиксирована в 11:26 мск, она длилась 14 минут и вызвала нарушения коротковолновой радиосвязи на Земле. Вторая вспышка класса М1.8 и продолжительностью 15 минут зафиксирована в 18:08 мск. Третья вспышка класса М 4.0 зарегистрирована астрономами в 20:46 по московскому времени, она продлилась 28 минут.

Солнечные вспышки делят классы A, B, C, M и X, в зависимости от от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. Каждая следующая буква означает, что мощность увеличивается в десять раз. Вспышки на Солнце сопровождаются обычно выбросами плазмы, которая может провоцировать магнитные бури на Земле.

Ранее ИА Регнум сообщало, что две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня. Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

В апреле текущего года планету накрыла мощная магнитная буря. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, буря началась 23 апреля и постепенно её уровень достиг максимальных показателей, вызывающих нарушения коротковолновой связи и многочасовые сбои работы навигации и напряжения в промышленных сетях.