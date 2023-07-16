Донецк, 17 июля, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 16 июля совершили массированный обстрел территорий Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк (Кировский, Куйбышевский и Киевский районы), Макеевку, Ясиноватский и Гольмовский районы.

Интенсивные обстрелы территории региона велись с 17:40 до 21:45 по местному времени. За указанный период ВСУ выпустили 62 артиллерийских снаряда калибра 152 и 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооружённые силы Украины за 15 июля 31 раз обстреляли территорию региона, выпустив суммарно 181 единицу различных боеприпасов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.