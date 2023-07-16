Казань, 17 июля, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в субботу, 15 июля, после завершения матча Суперкубка России по футболу, в который проходил в Казани, задержали 196 болельщиков. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Дарья Драй ИА REGNUM Суперкубок России по футболу

«В целом, по данным республиканского МВД, за различные правонарушения в отделы полиции города Казани было доставлено 196 болельщиков», — сообщили в ведомстве, отметив, что всего было составлено более 150 административных протоколов.

На большинство из задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, ещё на 30 человек — за пропаганду и демонстрацию экстремисткой и другой запрещённой символики.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля санкт-петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России одержал победу над московским ЦСКА в серии пенальти со счетом 5:4. В основное время команды забитыми мячами не отличились. Победа позволила «сине-бело-голубым» в рекордный восьмой раз завоевать Суперкубок страны.