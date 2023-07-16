Вашингтон, 17 июля, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Бывший разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty заявил, что Российская Федерация не заинтересована в эскалации конфликта и не намерена воевать с Польшей.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег», — сказал Риттер.

Такое заявление экс-разведчик США сделал на фоне предположений западных военных экспертов о том, что Россия может дойти до Польши или даже напасть на неё.

Скотт Риттер подчеркнул, что российская сторона прикладывает максимум усилий, чтобы как можно быстрее разрешить конфликт.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован во втягивании НАТО в вооружённый конфликт. По его словам, украинская сторона «от отчаяния» может нанести ракетный удар по территории России.