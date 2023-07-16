Архангельск, 16 июля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировали пожарные на деревянных складах и в многоквартирном нежилом доме в Архангельске. Об этом 16 июля сообщает МЧС России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Ликвидация открытого горения на складах и в нежилом доме, расположенных на улице Адмирала Кузнецова, 15, заявлена в 23:24 мск. Проводится проливка и разбор конструкций.

Пострадавших в результате пожара нет. Перехода пламени на жилые кварталы не допущено.

Ранее ИА Регнум сообщало о локализации пожара в нежилых помещениях в Архангельске на площади 1500 кв. метров. В тушении задействовано более 50 человек и 15 единиц техники, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Также сообщалось о ликвидации пожара на свалке ТБО и мусора в посёлке Трусово Наримановского района Астраханской области. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, для борьбы с огнём задействовали пожарный поезд.