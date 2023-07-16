Киев, 16 июля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Американский наемник Александр Дрюке, захваченный в плен российскими военными и освобождённый осенью 2022 года, заявил о возвращении на Украину для продолжения помощи Киеву. Об этом 16 июля он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Кадр из видео Александр Дрюке

Дрюке пояснил, что на Украине он работает в общественном центре и занимается оказанием гуманитарной помощи, но на поле боя возвращаться не планирует. Военный назвал Украину своим вторым домом и признался, что «чувствует себя довольно хорошо», однако «слишком близко приближаться к российским линиям» Дрюке не хочет.

«Я взятый на заметку человек и думаю, что уже получил свой единственный второй шанс», — так пояснил своё решение экс-наёмник. Дрюке полагает, что в случае, если он «попадётся снова» российским военным, то попросту исчезнет.

Экс-военнослужащих армии США российские военные взяли в плен в июне 2022 года. Ими оказались Александр Дрюке, служивший в Ираке, и Энди Хьюн. В сентябре 2022 года при содействии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а также турецкой стороны, оба американца были освобождены в ходе обмена военнопленными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что наёмник из США Александер Дрюке считает, что, когда власти Украины призывали иностранцев принять участие в боевых действиях, они не понимали, к чему это приведёт. Поэтому для Киева они стали едва ли не обузой.

Также сообщалось, что в соцсетях было опубликовано видео, на котором двое пленных американских наёмника Дрюке и Хьюн, воевавших на стороне украинских боевиков под Харьковом, признаются в пацифизме.