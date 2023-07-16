Симферополь, 16 июля, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В воскресенье, 16 июля, Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении Главного управления МЧС по Крыму, опубликованном в Telegram-канале.

Работа Керченской паромной переправы сильно зависит от погодных условий. Ранее переправа неоднократно приостанавливала работу из-за сильных ветров, дождей, штормов, тумана.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму сообщили о возобновлении работы Керченской паромной переправы, которую ранее временно приостановили из-за сильного ветра.