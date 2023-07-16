Архангельск, 16 июля, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Крупный пожар на площади 1500 кв. метров удалось локализовать спасателям в Архангельске. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео. МЧС России Ликвидация пожара в складских помещениях в Архангельске

Возгорание произошло на улице Адмирала Кузнецова, 15, где находятся деревянные складские помещения и нежилой многоквартирный дом. Площадь пожара изначально составляла 1000 кв. метров, затем возросла до 1500 кв. метров.

В тушении задействовано более 50 человек и 15 единиц техники. В 22:07 мск объявлено о локализации пожара. Пострадавших нет. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые кварталы. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара в квартире на третьем этаже одного из жилых домов в Ростове-на-Дону пострадала женщина. Горение удалось ликвидировать, пострадавшая женщина 1961 года рождения госпитализирована.

Ранее спасатели ликвидировали возгорание на крыше жилого пятиэтажного дома в Омске. В результате пожара никто не пострадал.