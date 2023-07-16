Белгород, 16 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородской областью. Об этом 16 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Как уточнил глава региона, российская система ПВЛ сработала по воздушной цели. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Гладков отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обстрела украинскими военными района центрального рынка в городе Шебекино из РСЗО «Град» погибла женщина. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что погибшая получила несовместимые с жизнью травмы от осколков, и выразил соболезнования родным и близким.

Гладков добавил, что также при обстреле получили повреждения фасад торгового павильона и два автомобиля.

Также сообщалось, что 15 июля система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. В этот же день украинская армия обстреляла село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.