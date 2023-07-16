Вашингтон, 16 июля, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Учёные Гарвардской медицинской школы создали «химический коктейль» из шести специальных смесей, который теоретически способен перенастроить человеческие клетки и отменить старение.

Дарья Драй ИА Регнум

Эксперимент со смесью провели на лабораторных мышах. Исследователи отметили, что она безопасна и не влияет на ДНК. Об этом сообщил портал Naked Science.

Ранее, в 2019 году, в Гарварде уже вводили животным определённые вирусные конструкции. Эксперимент проводили с целью обнаружить способы лечения болезней зрелого возраста — ожирения, диабета, почечной и сердечной недостаточностей.

Тактику использования «химических коктейлей» авторы назвали метод EPOCH — эпигенетическое программирование здоровья старых клеток. Метод, помимо прочего, обладает таким достоинством, как возможность не влиять на идентичность клеток. Так, после процедуры старая клетка кожи не становится стволовой, а просто омолаживается.