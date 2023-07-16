Вашингтон, 16 июля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что собирается прекратить конфликт на Украине, сказав украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишь одно слово.

Иван Шилов ИА Регнум Экс-президент США Дональд Трамп

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», — заявил Трамп.

Бывший глава государства также отметил, что у него были очень хорошие отношения как с президентом Украины, так и с российским лидером, и он смог бы в течение одного дня завершить конфликт. Трамп добавил, что он бы предупредил Россию о готовности американской стороны предоставить Украине ещё больше помощи в случае неготовности Москвы завершить спецоперацию.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Вместо содействия в разрешении ситуации страны ЕС и США «подливают масла в огонь», вооружая Украину. В январе 2023 года президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 5 июля, что спецоперация завершилась бы через несколько дней, если бы США и их союзники перестали поставлять оружие на Украину. Медведев напомнил, что любую войну можно завершить либо мирным договором, либо как США в 1945 году, когда Вашингтон использовал ядерное оружие и разбомбил два города в Японии — Хиросиму и Нагасаки.

Директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин 12 июля заявил, что условия для переговоров по Украине ещё должны созреть. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока никаких перспектив для начала переговоров между Россией и Украиной не просматривается.

В июне Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По словам президента, ключ к решению проблемы Киева на стороне Запада.

Ранее ряд стран выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы на основе инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, были бы бессмысленными, опасными и убийственными для Украины.