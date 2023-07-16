Нью-Йорк, США, 16 июля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал «сюрпризы» от Москвы на следующем заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом в воскресенье, 16 июля, он сообщил в Telegram-канале.

Zuma/ТАСС Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

«Сегодня в 22:00 очередное заседание, запрошенное США и Албанией. Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России. Разумеется, и нам есть, что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох!» — написал он.

Полянский прокомментировал отношение участников Совбеза к теме обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС. Он отметил, что не удивлён отсутствием реакции на очевидность угрозы безопасности для всей Европы. Полянский подчеркнул, что невозможно представить в здравом уме ситуацию, при которой Россия сама обстреливает станцию, находящуюся под её контролем.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что теракт на Запорожской атомной электростанции готовит вовсе не Россия, а Украина. Она отметила, что об этом свидетельствует то, что в ряде регионов страны прошли учения на случай аварии на ЗАЭС.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал абсурдными сообщения о якобы имеющей место угрозе подрыва российской стороной ЗАЭС. Он подчеркнул, что СМИ США своими публикациями с подобными заявлениями подыгрывают преступным замыслам Киева перед саммитом НАТО.

После этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Он подчеркнул, что для этого задействовали специальные силы Минобороны, включая систему ПВО.

Также он указал, что инспекторы МАГАТЭ подтвердили отсутствие признаков минирования ЗАЭС, в которых российскую сторону обвинял Киев. Глава Росатома уточнил, что, по данным разведки и показаний пленных ВСУ, Киев готовит атаку на станцию.

Российская армия в начале специальной военной операции на Украине взяла под контроль ЗАЭС и с тех пор обеспечивает её безопасность, в то время как украинские военные ведут обстрелы территории станции.