Москва, 16 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Один человек пострадал при распылении газового баллончика 16 июля в ресторане в центре Москвы.

Светлана Шевченко/РИА Новости

«Неизвестный распылил газовый баллончик в ресторане «Тануки» на Земляном валу, в результате происшествия один человек пострадал», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее ИА Регнум сообщало о нападении на брата популярной в соцсети TikTok блогера Алиши Коне. На станции метро «Академическая» ему в лицо распылили газ из баллончика. Сообщается, что этому предшествовал конфликт, возникшний между 18-летним Джамалом Коне и неназванным 19-летним москвичом. Полиция начала проверку по факту случившегося. Брата блогерши доставили в больницу для осмотра, а его обидчика проверили на состояние алкогольного опьянения и составили на него протокол по статье о мелком хулиганстве.