Барнаул, 16 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Двое детей утонили, купаясь в реке Чумыш, в Алтайском крае, сообщили 16 июля в прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Двое подростков 10 и 11 лет утонули, купаясь в реке Чумыш недалеко от села Наумово Тальменского района», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 15 июля. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Тальменского района организована проверка. Отметим, что в Алтайском крае в целях обеспечения безопасности детей в каникулярный период несовершеннолетним запрещено находиться у водоемов без присутствия взрослых.

По факту гибели детей при купании Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как уточнили агентству ТАСС в правоохранительных органах, один из детей выжил при ДТП в 2021 году. Тогда автомобиль, в котором находились четверо детей второго класса выехал на железнодорожные пути. В результате трое детей погибли на месте, а четвертый получил тяжелые травмы.