Хайнань, Китай, 16 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Основные аэропорты южной китайской провинции Хайнань расширят летом количество внутренних и международных рейсов для привлечения туристов. Об этом 16 июля сообщила газета China Daily.

Артем Иванов/ТАСС

Сообщается, что аэропорт Мэйлань в первом полугодии 2023 года открыл 203 новых маршрута, 10 из которых оказались международными и региональными. Помимо этого ожидается открытие регулярных рейсов в Москву, Джакарту, Сеул и Джидду. Аэропорт Саньи возобновил рейсы в Гонконг и Сеул, в середине июля начнёт авиасообщение с Джакартой. Аэропорт Боао открыл рейсы в Куньмин, Ланьцан, Чанчунь и Тайюань.

Ожидается, что три главных аэропорта провинции Хайнань осуществят около 50 тыс. рейсов, что выше показателей того же периода 2019 года, до начала пандемии коронавируса. Мэйлань должен принять около 30 тыс. рейсов и 4,18 млн пассажиров, аэропорт города Санья — 20 тыс. рейсов и 3,25 млн туристов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что безвизовые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле. Как заявил министр экономического развития России Максим Решетников, китайская сторона обещала предоставить перечень туроператоров, российский МИД свои перечни в Китай уже направил. Также Россия, отметил Решетников, нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном.