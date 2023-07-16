Лондон, 16 июля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Российский теннисист Ярослав Дёмин уступил британскому оппоненту Генри Сирлу в финале юниорского Уимблдона 16 июля. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу британца.

Roberta Corradin/LiveMedia/Global Look Press Российский теннисист Ярослав Дёмин

Сирл стал первым за 61 год представителем Великобритании, которому удалось одержать победу на юниорском Уимблдоне. Его предшественником в 1962 году был теннисист Стэнли Мэттьюз.

Дёмину — 17 лет, он находится на 1278-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В составе сборной России в 2021 году стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Также становился победителем юниорского Roland Garros в парном разряде с мексиканцем Родриго Пачеко. Выход в финал Уимблдона 2023 года — на настоящее время лучший результат россиянина на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ранее, что если российских теннисистов, которые поедут на турнир серии «Челленджер 100», не пустят в Польшу, будет скандал. Он подчеркнул, что стоит игнорировать подобные выпады в российскую сторону.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля организаторы «Челленджера» заявили, что не желают видеть на турнире российских и белорусских теннисистов. Им рекомендовали даже не подавать заявки на участие. Организаторы объяснили, что рекомендация вызвана ситуацией вокруг Украины, и пообещали, что теннисистов не допустят ни на турнир, ни в комплекс «Козерки».