Абакан, 16 июля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол подал 16 июля документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность главы Хакасии от партии «Единая Россия».

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Он представил 129 подписей в свою поддержку. Поддержать Сокола пришли главы муниципалитетов Хакасии: Алексей Лемин, Абрек Челтыгмашев, Ирина Войнова, Анатолий Тайченачев, Елена Егорова. Они лично поставили подписи в предоставленных в избирком листах поддержки.

«Нам нужно развиваться, расти, реализовывать огромный потенциал, который есть у нашей республики. Мы к этому готовы, у нас есть серьезная команда «Единой России», которая компетентна и решительна. От слаженной работы всех депутатов, главы, глав муниципалитетов зависит продвижение вперед. Я хочу, чтобы мы после выборов закончили заниматься политикой и начали работать», — заявил Сокол.

Отвечая на вопросы журналистов о планах на кампанию, депутат сказал, что работать. По его словам, проблем в регионе много, многие нужно решать незамедлительно.

Избирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы также действующего главу Хакасии Валентину Коновалову (КПРФ), Михаила Молчанова (ЛДПР) и Владимира Грудинина («Коммунисты России»).

Выборы главы Хакасии пройдут 8–10 сентября 2023 года.