Москва, 16 июля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине. 16 июля российский лидер подчеркнул, что российские военные действуют героически.

РИА Новости/Алексей Бабушкин Президент России Владимир Путин

«Положительно. Войска ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции», — заявил глава государства журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Путин констатировал, что все попытки контрнаступления Киева ни к чему не приводят. О дальнейших военных задачах президент говорить отказался, пообещав репортёру рассказать об этом наедине.

Ранее в США раскрыли тяжёлые потери ВСУ в начале контрнаступления. Как сообщило издание New York Times, в течение первых двух недель попыток наступления украинские военные потеряли до 20% поставленных Западом вооружений. В это число вошли поставленные танки и бронетранспортёры. В следующие недели уровень потерь снизился до 10%, что, по мнению издания, связано со снижением темпов контрнаступления и тем, что ВСУ якобы начали применять тактику изматывания российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что киевские власти пребывают в отчаянии, пытаясь скрывать потери ВСУ при контрнаступлении, которые составили не менее 26 тысяч убитыми и, вероятно, столько же ранеными. Он подчеркнул, что Киев пытается скрыть эту неудобную правду от остального мира.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также сообщил, что украинские военные с момента начала контрнаступления 4 июня не достигли целей ни на одном из направлений. Министр уточнил, что ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону. Шойгу рассказал, что в ходе попыток наступательных действий украинскими военными было потеряно свыше 26 тыс. военнослужащих и трёх тыс. единиц различного вооружения.