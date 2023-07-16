Вашингтон, 16 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Американские военные не будут воевать с Вооружёнными силами России на Украине. Об этом 16 июля заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.

Константин Сазончик/ТАСС

«Собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами», — уточнил он.

По словам советника Байдена, эта позиция остаётся базовой и постоянной для США.

Салливан добавил, что США не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился третьей мировой войной.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил 13 июля, что США и их союзники по НАТО своими действиями создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, что может привести к катастрофическим последствиям.

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя 18 мая заявил, что растущий поток оружия, отправляемого на Украину западными странами, свидетельствует о стремлении стран, входящих в блок НАТО, к обострению конфликта. Он указал, что, декларируя тезис о том, что США не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься, страны Запада на деле ведут с Россией прокси-войну на украинской территории.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в марте отметил, что фактически США уже стали участниками конфликта. По его словам, США продолжают накачивать Украину вооружением, преследуя цель добиться поражения России.