Вашингтон, 16 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в комментарии о передаче Украине кассетных боеприпасов заявил, что моральный авторитет США из-за этого не пострадал, а президент страны Джо Байден полон решимости не оставить Киев без оружия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наш моральный авторитет не изменился», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Салливан отметил, что президент США Джо Байден по-прежнему решительно настроен не оставлять Украину без вооружений.

«Мы попросту не собираемся оставить Украину безоружной», — добавил советник.

Решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но необходимым для ВСУ, заявил ранее Байден. Салливан сообщил о письменных гарантиях Киева, по которым кассетные боеприпасы не будут применяться по целям в России, а будут использоваться только на территории Украины. МИД России в своём комментарии подчеркнул, что подобные поставки ставят под удар мирных жителей и затягивают кризис на Украине.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до сих пор российская армия не применяла в зоне спецоперации кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны, но может возникнуть такая необходимость, если Пентагон передаст бомбы Киеву. Глава Минобороны отметил, что американские поставки влияют на затягивание конфликта, и подчеркнул, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее.