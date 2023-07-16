Копенгаген, 16 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Власти Дании планируют на законодательном уровне запретить многожёнство в мусульманских религиозных общинах. Об этом стало известно 16 июля.

EPA/TASS/ JASMIN BRUTUS

Представитель Социал-демократической партии Дании по вопросам миграции Каспер Санд Кьер отметил, что определённые законодательные пробелы ранее допускали многожёнство, но сейчас их планируется устранить.

«Мы не согласны с существованием параллельного общества, где религиозные законы стоят выше государственных. В данный момент нам важно заявить об этой проблеме», — передало его слова агентство Ritzau.

Исламские браки с несколькими жёнами в Дании юридически не признаются. По закону в стране можно состоять в браке только с одним человеком. Планируется, что поправки социал-демократов полностью запретят возможность исламских мужчин иметь нескольких жен.

Исламское многожёнство сложилось исторически. Согласно Корану, разрешается иметь не более четырёх жён. В исламе многожёнство является пророческим и естественным. В XX веке большинство исламских стран ограничили многожёнство, и на практике подавляющее большинство современных мусульман находятся в моногамном браке.