Вашингтон, 16 июля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. США готовы к любому решению России по зерновой сделке, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами по этому вопросу», — сказал Салливан.

По его словам, возможно, Россия выйдет из черноморской зерновой инициативы, однако это обернётся для Москвы «огромными дипломатическими издержками».

Черноморскую инициативу представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого сделку продлевали трижды: в ноябре 2022 года, а также в марте и мае 2023 года. Срок действия зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, истекает 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону 15 июля с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой зерновую сделку. Путин обратил внимание на то, что касающаяся России часть договорённостей остаётся невыполненной, а именно — обязательства об устранении препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Глава государства подчеркнул, что так и не выполнена главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские.