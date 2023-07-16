Вашингтон, 16 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В США назвали демократические реформы условием для вступления Украины в НАТО. Об этом 17 июля в интервью CNN сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, завершение демократических реформ позволит Киеву сделать шаг вперёд на пути в альянс.

Старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут 12 июля заявила, что для вступления в НАТО от Украины ожидают демократических реформ и преобразований в сфере безопасности. Она добавила, что президент США Джо Байден дал понять, что в Вашингтоне считают, что Украина может этого добиться. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «победу» Украины в конфликте с Россией предварительным условием для обсуждения её приёма в альянс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал угрозой для России возможное членство Украины в НАТО. Он отметил, что Киев всяческие пытается оказать давление на страны НАТО.

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