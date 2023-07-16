Москва, 16 июля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Собака может выучить до сотни слов и команд на протяжении всей жизни, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Дарья Драй ИА Регнум

«Собаки воспринимают речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов», — рассказал «РИА Новости» Голубев.

Кинолог уточнил, что собаки не воспринимают абстрактные значения человеческих слов, но способны различать призывы к действию и названия предметов. По словам Голубева, кличка для собаки это тоже команда обратить внимание на хозяина. При этом, кинолог пояснил, что, чем дольше собака будет жить с хозяином, тем больше вероятность, что питомец начнёт считывать сигналы человеческого тела.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя комитета по промышленности и торговле Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») предложил штрафовать владельцев собак, которые отпускают питомцев на самовыгул. Согласно инициативе, предполагается приравнять безнадзорный выгул домашних животных к выбрасыванию их на улицу. Эту инициативу Голубев поддержал, так как, по его словам, отпустить собаку одну погулять — это всё равно, что отправить малолетнего ребёнка на прогулку по городу в одиночестве.