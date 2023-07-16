Вашингтон, 16 июля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что после недавнего саммита НАТО в Вильнюсе вопрос о вступлении Украины в блок решён и не подлежит обсуждению. Он заявил об этом 16 июля в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Салливана, Запад будет продолжать работать над усилением антироссийских санкций с целью ослабить оборонно-промышленный комплекс России и его способность производить передовые виды вооружений, в то время как Киев ведёт военные действия.

Советник президента США указал, что Вашингтон вместе с союзниками намерены продолжать оказывать Украине поддержку

«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Украина готова к членству в НАТО, как ни одна страна. Он призвал страны — участницы альянса «показать силу» и перестать «сотрясать воздух», приняв Киев в блок.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска скоро освободят Днепропетровск, Одессу и Харьков и не позволят ВСУ захватить их снова. По мнению эксперта, после этого западные страны вынудят Киев начать переговоры с Москвой.

Перед этим официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно страдать не о том, что страну не берут в НАТО, а переживать из-за её развала. По словам дипломата, у украинского лидера больше нет людей, нет промышленности и производства, нет политических партий и гражданского общества, а также нет ни одной свободы.