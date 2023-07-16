Красноярск, 16 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Балка наземного пешеходного перехода упала на кабину «Камаза» в Красноярском крае: погибли водитель и пассажир, сообщили 16 июля в МВД РФ.

МВД Красноярского края

Как пояснили в ведомстве, на закрытом участке одной из трасс региона проходили строительные работы по установке наземного пешеходного перехода.

Задействованный в работах «Камаз» начал движение, не опустив кузов после разгрузки. Поднятый кузов сбил лежащую на опорах над дорогой металлическую балку.

«В результате водитель и пассажир погибли на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

На фото видно, что кабину «Камаза» расплющило при ударе балки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, два дня назад в Москве во время разворота, который выполняла фура, в неё въехал грузовик. Одна из машин загорелась.

МВД Красноярского края

10 июля на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге на участке трассы, где только что закончили ремонт, в грузовик дорожной службы въехал другой грузовик, гружёный песком.

Обе машины перевернулись от удара. Находившийся рядом легковой автомобиль Porsche 911 очень сильно пострадал. Погиб водитель грузовика с песком, водителя иномарки госпитализировали.