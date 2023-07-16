Одесса, Украина, 16 июля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Турецкий сухогруз, покинувший Украину, стал последним судном в рамках зерновой сделки, действие которой заканчивается 17 июля. Как следует 16 июля из данных Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, судно вышло из Одессы, чтобы прибыть в Нидерланды.

. Минобороны Турции/ТАСС

Сухогруз перевозит 38,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщало агентство Reuters.

Кроме того, в СКЦ заявили, что в рамках соглашения работало лишь одно судно, на которое в Одессе грузили зерно. Начиная с 27 июня, разрешения на новые инспекции судов в рамках зерновой сделки не выдавались. Всего за время работы соглашения было вывезено порядка 33 млн тонн сельхозпродукции.

Зерновая сделка была согласована в 2022 году. Её несколько раз продлевали, хотя Москва неоднократно указывала на несоблюдение её условий. В частности, МИД России заявлял об отсутствии прогресса в трёх из пяти проблемных вопросов. Глава ведомства Сергей Лавров указал, что при невыполнении условий российской стороны продление сделки невозможно. Министр отметил, что украинская часть договорённостей за это время превратилась в коммерческий проект. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также позднее сообщил, что часть условий по зерновой сделке всё ещё не выполнена.

Позднее, 12 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по продлению сделки. Однако вскоре глава государства заявил о возможности выхода России из соглашения и отметил, что его можно продлить в любой момент после выполнения всеми участниками их обещаний. При этом Путин отметил, что в ООН искренне стараются создать условия для выполнения Западом своих обязательств.

Через несколько дней Координационный центр ООН оповестил, что в рамках черноморской инициативы ни одно судно с российскими удобрениями так и не отправили. Центр отметил, что беднейшие страны получили в рамках сделки лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, вывезенных с Украины. Остальные 90% кукурузы и 60% пшеницы отправились в страны с доходами высокими и выше среднего. Как следует из данных ООН, минсельхоза и таможни Украины, в случае непродления соглашения украинская сторона будет ежемесячно терять до $500 млн.