Лондон, 16 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Случаи непристойного поведения в армейских казармах в Великобритании стали происходить всё чаще. Автор статьи The Telegraph узнал, каким «радостям казарменной жизни» любят предаваться британские военные.

Иван Шилов ИА Регнум

«Летние вечеринки там смахивают на Рим эпохи упадка», — рассказал один бывший офицер британской кавалерии.

По его словам, нередко на вечеринках на военных базах случаются скандальные истории, когда крепкие напитки и закрытый характер мероприятий раскрепощают людей настолько, что они теряют человеческий облик.

Он рассказал, что женщину, впервые попавшую в этот мир, всё это может очаровать. Званые ужины, вечерние туалеты. Однако после ужина, под воздействием обильных горячительных напитков некогда вежливые джентльмены звереют и превращаются в животных.

Бывший офицер уточняет, что реальной проблемой здесь в большей степени считают не факт половых связей на вечеринках, а звание и должность участников скандалов. Так, если, в скандале уличили майора или офицера, занимающего руководящую должность, то этот случай встретит осуждение, ведь в данном случае военнослужащий должен служить примером для подражания. Справедливости ради, рассказывает бывший офицер, большинство командиров знают, когда надо уйти с вечеринки.

Как сообщало 16 июля ИА Регнум со ссылкой на материал The Telegraph майора британской армии Дункана Уиггинса отстранили от службы из-за неподобающего поведения, порочащего честь мундира. 34-летнему майору предъявили обвинения в том, что он занимался сексом с двумя женщинами на балу в казармах Робетсона.