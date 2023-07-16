Египет, 16 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Два человека погибли и 13 получили травмы при обрушении жилого дома в городе Рашид египетской провинции Бухейра, сообщила 16 июля газета Al Ahram.

По данным местной полиции, сегодня в Рашиде, расположенном севернее Каира, развалился пятиэтажный жилой дом. Причину ЧП власти не назвали.

Погибли 38-летний Асаад Рамадан Саадалла и маленький ребёнок. Пострадавших госпитализировали.

Спасатели проводят операцию по разбору завалов, вокруг обрушившегося дома установили оцепление. На место трагедии выехал замглавы региона Нихал Бальбаа.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня 13-этажный дом рухнул в египетской Александрии в районе Аль-Монтаза. На первом этаже здания располагался большой магазин, остальная часть дома была занята квартирами — в основном съёмными.

Под завалами вспыхнул пожар, но его быстро потушили. На место происшествия прибыл губернатор Александрии Мухаммад Шариф. По данным на 28 июня, в результате обрушения дома погибли девять человек и не менее четырёх получили травмы.