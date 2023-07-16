Москва, 16 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник Жоаозиньо, у которого 30 июня истёк срок соглашения с футбольным клубом «Сочи», попрощался с Россией. В сообщении в соцсети 16 июля он за многое поблагодарил болельщиков и всю страну.

Сергей Бобылев/ТАСС Футболист Жоаозиньо

«Россия — прекрасная страна, спасибо за 12 лет, которые я провёл здесь. Россия подарила мне мою замечательную семью, друзей, которые всегда будут в моей жизни и в моём сердце, спасибо каждому болельщику», — написал спортсмен.

Жоаозиньо отдельно поблагодарил ФК «Краснодар» и сообщил, что ещё долго будет надевать футболки клуба и вспоминать прекрасное время матчей за него.

«Спасибо «Сочи» и «Динамо», что дали возможность стать частью вашей истории», — отметил футболист.

Ранее «Сочи» объявил об уходе полузащитников Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова. Клуб выразил им благодарность за годы самоотверженной работы на поле.

Жоаозиньо 34 года, за сочинский клуб он выступал с 2020 года. В прошедшем сезоне он провёл за команду 27 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В составе «Краснодара» футболист стал бронзовым призёром чемпионата России (2015 г.) и финалистом кубка страны (2014 г.).