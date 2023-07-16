Вашингтон, 16 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Порядка третьей части полученных от США киевскими властями БМП Bradley могло быть уничтожено, повреждено или брошено. Об этом 16 июля сообщило издание Business Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx.

ТАСС/U. S. Army photo by Spc. Joshua Cowden, 22nd Mobile Public Affairs Detachment БМП Bradley

«Oryx сообщает, что в настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены», — говорится в сообщении.

По данным издания, это свидетельствует о том, что на сегодняшний день около трети поставленных Киеву БМП Bradley было потеряно ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля российские военные захватили американскую БМП Bradley. По данным военкоров, ВС России впервые смогли захватить абсолютно целую бронемашину.

До этого американская газета The Washington Post написала, что российские минные поля в ходе конфликта на Украине показали, что поставляемая Киеву западная техника уязвима. По данным издания, это особенно касается БМП Bradley и немецких танков Leopard.

Президент России Владимир Путин рассказал 13 июля, что с 4 июня 2023 года ВС России уничтожили 311 украинских танков. Причём как минимум треть этих машин — западные. По словам главы государства, солдаты ВСУ нередко опасаются садиться в западные танки, потому что те становятся приоритетными целями и уничтожаются в первую очередь.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации те потеряли порядка трёх тысяч единиц военной техники: 21 самолёт, 1244 танка и других боевых бронированных машин, 914 единиц специальной автомобильной техники, 25 машин РСЗО, два зенитных ракетных комплекса, 403 артиллерийских орудия и миномёта, а также 483 беспилотника.

Кроме того, утрачены 17 немецких танков Leopard, пять французских AMX и 12 американских бронемашин Bradley. Потери личного состава ВСУ с 4 июня превысили 26 тысяч человек.

Сложность положения признают и на Западе. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, ВСУ при попытках контрнаступления наталкиваются на яростное сопротивление российской армии, минные поля и противотанковые заграждения.