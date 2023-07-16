Москва, 16 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Если российских теннисистов, которые поедут на турнир серии «Челленджер 100», не пустят в Польшу, будет скандал, заявил 16 июля президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Владимир Песня/РИА Новости Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Комментируя заявление пресс-службы турнира, в котором польская сторона заявила, что российским и белорусским спортсменам не стоит ехать на соревнования из политических соображений, глава федерации отметил, что нужно игнорировать подобные выпады.

«Это политика, надо внимания не обращать нам на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — заявил Тарпищев.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля организаторы «Челленджера» заявили, что не хотели бы видеть на турнире теннисистов из России и Белоруссии: им посоветовали не подавать заявки на участие.

Организаторы соревнований объяснили, что их рекомендация вызвана ситуацией на территории Украины. Они пообещали, что теннисистов из России и Белоруссии не допустят ни на турнир, ни в комплекс «Козерки».

14 апреля депутата Верховной рады Жана Беленюка заявила, что в соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии, украинским спортсменам участвовать запрещено. Такой приказ обнародовало министерство молодёжи и спорта Украины.