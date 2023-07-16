Прага, 16 июля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус согласен с мнением, что Россию спровоцировали на начало специальной военной операции. Об этом он сказал 16 июля в интервью порталу forum24․cz.

Алексей Даничев/РИА Новости Экс-президент Чехии Вацлав Клаус

«Я читал статью профессора Джона Миршаймера из Чикагского университета, который над этим глубоко размышлял и не видит возможностей для перемен. Он говорит, что с начала конфликта пропагандировал мирные переговоры, но сейчас пессимистично настроен», — поделился политик.

Он отметил, что все участники конфликта, к которым он причислил в том числе Запад во главе с США, не могут уступить из-за всего объёма инвестиций, вложенных в него.

«Россия, согласно профессору, была спровоцирована на эту войну, так как считала происходившее на Украине фатальной угрозой для своей безопасности. Этот взгляд на Западе разделяет меньшинство, но меньшинство очень рациональных людей. Я разделяю это мнение», — заявил Клаус.

Ранее он заявил, что за нынешней публичной симпатией европейцев к украинцам может скрываться ненависть к России. Клаус напомнил, что Европа в прошлом никогда не отличалась большой любовью к Украине. По его словам, Запад проявляет односторонний подход к ситуации, следствием чего становится такая же односторонняя пропаганда. Бывший президент отметил отсутствие серьёзной дискуссии по поводу российских опасений из-за расширения НАТО и о враждебности Украины к России.