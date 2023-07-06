Новосибирск, 16 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. На стройке в Новосибирске погиб 15-летний подросток, ещё один, 17 лет, с травмами попал в больницу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

СК России по Новосибирской области

Трагедия разыгрывалась днём 15 июля при строительстве многоэтажного здания на улице Красный проспект Заельцовского района, куда двух сыновей привёл промышленный альпинист, с которым стройфирма заключила контракт на выполнение работ.

Подростки на внешней стороне здания заделывали строительные швы. В какой-то момент они сорвались и упали с высоты. Один погиб на месте, второй пострадал. В больнице ему оказали необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Причины произошедшего установят в ходе расследования.

Как сообщало ИА Регнум, в июле на стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа и погиб. Инцидент произошёл на 2-й улице Марьиной Рощи в столице.

В марте на западе российской столицы на строительной площадке на улице Лобачевского обрушились строительные леса на площади 300 кв. м. Перекрытия обрушились при заливке бетоном.

Один человек погиб, двух госпитализировали с травмами. Три человека остались под завалами.