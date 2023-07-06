Подросток упал с высоты на стройке, куда его привёл отец-промальпинист
Двое подростков разбились на стройке в Новосибирске, куда их привёл отец-промальпинист
Новосибирск, 16 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. На стройке в Новосибирске погиб 15-летний подросток, ещё один, 17 лет, с травмами попал в больницу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Трагедия разыгрывалась днём 15 июля при строительстве многоэтажного здания на улице Красный проспект Заельцовского района, куда двух сыновей привёл промышленный альпинист, с которым стройфирма заключила контракт на выполнение работ.
Подростки на внешней стороне здания заделывали строительные швы. В какой-то момент они сорвались и упали с высоты. Один погиб на месте, второй пострадал. В больнице ему оказали необходимую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Причины произошедшего установят в ходе расследования.
Как сообщало ИА Регнум, в июле на стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа и погиб. Инцидент произошёл на 2-й улице Марьиной Рощи в столице.
В марте на западе российской столицы на строительной площадке на улице Лобачевского обрушились строительные леса на площади 300 кв. м. Перекрытия обрушились при заливке бетоном.
Один человек погиб, двух госпитализировали с травмами. Три человека остались под завалами.