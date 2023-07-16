Москва, 16 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Неизвестная женщина бросила годовалого ребёнка на одной из московских улиц. Об этом 16 июля сообщил Telegram-канал «112».

Официальный канал прокуратуры г. Москвы Найденный младенец около жилого дома

«Женщина бросила своего годовалого ребёнка на одной из улиц Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прохожие обнаружили ребёнка на Сельскохозяйственной улице и сразу связались с экстренными службами. После этого малыша осмотрела скорая помощь, врачи установили, что ребёнок здоров.

Мать ребёнка разыскивают.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале сотрудники детской поликлиники в московском районе Текстильщики обнаружили брошенную новорождённую девочку. Затем правоохранители нашли её мать, и та рассказала, что не решилась принести к себе домой ребёнка, которого родила не от мужа, а потому на время оставила дочь в поликлинике.