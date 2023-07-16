Нариманов, Астраханская область, 16 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Пожар на свалке ТБО и мусора в посёлке Трусово Наримановского района Астраханской области потушили, сообщили 16 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России по Астраханской области

«В 15:11 (14:11 мск) ликвидация [пожара]. Площадь [пройденная огнём] уточняется», — процитировало представителя ведомства РИА Новости.

Сообщение о пожаре поступило после полудня — в 12:39, локализовали его в 15:13 по местному времени.

Прибыв на место ЧП, пожарные обнаружили, что на площади три тысячи квадратных метров горит свалка твёрдых бытовых отходов, трава.

Огонь перекинулся на четыре неэксплуатируемые строения и административное здание на общей площади 2,2 гектара.

По данным на текущий момент, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для борьбы с огнём задействовали пожарный поезд. Пожарные добавили, что огонь может перекинуться на соседние здания.