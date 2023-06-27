Афины , 16 июля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В Греции преступники застрелили бизнесмена из Северной Македонии и ранили его соотечественника. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Nicolas Economou/Zuma/TASS

Инцидент произошёл на полуострове Халкидики в Эгейском море на северо-востоке страны.

По предварительным данным, рано утром 15 июля двое вооружённых мужчин в капюшонах открыли стрельбу по людям на вилле, где проживала жертва. 39-летний предприниматель погиб на месте, его 45-летний соотечественник получил тяжёлое ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

С места происшествия полиция изъяла почти два десятка гильз.

Уточняется, что вилла расположена в 500–700 метрах от главной дороги, ведущей в курортный городок Ханиоти. Очевидцы сообщили, что выстрелов слышно не было.

Греческая полиция начала расследование. Стражи порядка в качестве одной из версий рассматривают заказное убийство. Известно, что у себя на родине бизнесмен владел заведением игровых автоматов.

Как сообщало ИА Регнум, во Флориде двое партнёров по бизнесу застрелили друг друга на территории принадлежащего им совместного предприятия. Стрельба произошла в городе Лейкленде. Хотя офис шерифа округа Полк не привёл название компании, журналисты выяснили, что это фирма по обслуживанию автомобилей.

31-летний бизнесмен скончался прямо в офисе компании, а его 39-летний оппонент скрылся с места происшествия на своём грузовике, но спустя некоторое время скончался от потери крови в автомобиле.

В Верхней Пышме Свердловской области в июле застрелили директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова. По данным источников, с мужчиной расправился бывший муж любовницы руководителя предприятия. Предварительно, после убийства мужчина сбежал и покончил с собой.