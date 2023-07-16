Москва, 16 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о европейских политиках, готовых даже повеситься по приказу США. Об этом глава государства заявил в беседе Павлу Зарубину, фрагмент которой журналист опубликовал 16 июля в Telegram-канале.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Если им завтра скажут: «мы решили вас всех повесить», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства?», — сказал Путин.

Президент отметил, что и в этом вопросе европейские политики потерпят фиаско, потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения ЕС и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов. Министр указал, что «фирменным знаком» политики Вашингтона является линия на подчинение и подавление, а не на дружбу с другими странами.

При этом депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью китайской газете The Global Times заявила, что Евросоюз жертвует своими интересами в мире ради США, которые заинтересованы в борьбе с Россией. По её мнению, слова европейских политиков о большей автономии не имеют под собой основания.