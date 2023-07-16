Луганск, 16 июля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Украинские войска утром 16 июля нанесли удар ракетами по складу шахты с аммоналом и тротилом, которые используют в горнодобывающей промышленности, расположенному около посёлка Юбилейный, который относится к Луганску. Об этом 16 июля заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилёт был по так называемому динамитному складу, который находится за посёлком Юбилейный города Луганска», — сказал он в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнил, что в этом районе находится Мащинская шахта, неподалёку от которой расположен склад с аммоналом и тротилом, использующимися в угледобывающей промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что ВСУ ударили по Луганску, предположительно, дальнобойными кассетными боеприпасами. Он предположил, что это могла быть дальнобойная ракета с кассетной частью.

До этого он сообщил, что находящиеся на луганском направлении в зоне СВО подразделения украинских войск усилили артиллерийские обстрелы прифронтовых территорий региона. По словам Марочко, обстрелы ведутся с применением как ствольной, так и ракетной артиллерии.