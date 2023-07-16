Туапсинский район, Краснодарский край, 16 июля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Одна из причин подтоплений на территории Краснодарского края — застройка речных пойм: воде при выпадении большого количества осадков некуда уходить, заявил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с жителями Туапсинского района.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фрагмент встречи губернатор разместил 16 июля в своём Telegram-канале. Он написал в комментарии, что многие в ходе встречи предлагали наладить регулярную очистку рек в Краснодарском крае и таким образом не допускать подтоплений.

«Полностью с ними согласен. Но есть ещё и другая причина — поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение — создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что, хотя это потребует немалых вложений, на сегодняшний день такая мера стала необходимостью.

На видео губернатор рассказал, что поймы рек застроены кафе и ресторанами. Губернатор объявил, что главное на сегодняшний день — вернуть в дома электричество и водоснабжение.

Кондратьев приехал 16 июля в Туапсинский район, где действует режим чрезвычайной ситуации. Последствия подтоплений в этом районе устраняют более 1600 человек, включая волонтёров. Накануне, 15 июля, в подтопленном Туапсинском районе пришлось приостановить работы по восстановлению инфраструктуры.

По состоянию на 16 июля, в Туапсинском районе энергоснабжение частично отсутствует в поселке Новомихайловское. В селе Лермонтово подают по графику техническую воду.

15 июля в Новомихайловском река смыла металлический пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывающий микрорайон Остров и улицу Колхозную. В МЧС сообщили о подтоплении в посёлке 72 придомовых территорий и 32 домовладений.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае из-за дождей и их последствий улицы нескольких населённых пунктов оказались под водой.