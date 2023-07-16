Париж, 16 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Кризис на рынке недвижимости во Франции не обошёл стороной замки, старинные усадьбы и резиденции, которые за год подешевели на 20–25%, сообщила 16 июля французская газета Le Figaro.

Daniel Schoenen/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

«Несмотря на свой престиж, замки, которых во Франции насчитывается около 40 000, не стали исключением из правил», — говорится в тексте статьи.

Глава группы Mercure, специализирующейся на элитной недвижимости, на счету которой продажи трети замков на территории Франции, Оливье де Шабо-Трамекур объяснил, что некоторые владельцы считали, что, как и недвижимость, расположенная у моря, или исключительная недвижимость в городе, замки будут следовать инфляционной тенденции. Это нужно для того, чтобы забыть о том, что рынок замков менее ликвиден.

В 2022 году группа Mercure продала более сотни замков по средней цене €880 тысяч. Сегодня из 40 тысяч французских замков продается около 3%.

Объекты традиционного сегмента недвижимости во Франции также подешевели на 5–10%.

2020 год стал рекордным годом во Франции: продажи замков и особняков выросли на 40%. Это происходило на фоне того, как французский рынок недвижимости упал на 17%. Цены на недвижимость в этом сегменте варьировались от €600 тыс. до €3 млн.