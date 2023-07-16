Во Франции сообщили о падении цен на замки на 20–25%
Le Figaro сообщила о падении цен на замки во Франции на 20–25%
Париж, 16 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Кризис на рынке недвижимости во Франции не обошёл стороной замки, старинные усадьбы и резиденции, которые за год подешевели на 20–25%, сообщила 16 июля французская газета Le Figaro.
«Несмотря на свой престиж, замки, которых во Франции насчитывается около 40 000, не стали исключением из правил», — говорится в тексте статьи.
Глава группы Mercure, специализирующейся на элитной недвижимости, на счету которой продажи трети замков на территории Франции, Оливье де Шабо-Трамекур объяснил, что некоторые владельцы считали, что, как и недвижимость, расположенная у моря, или исключительная недвижимость в городе, замки будут следовать инфляционной тенденции. Это нужно для того, чтобы забыть о том, что рынок замков менее ликвиден.
В 2022 году группа Mercure продала более сотни замков по средней цене €880 тысяч. Сегодня из 40 тысяч французских замков продается около 3%.
Объекты традиционного сегмента недвижимости во Франции также подешевели на 5–10%.
2020 год стал рекордным годом во Франции: продажи замков и особняков выросли на 40%. Это происходило на фоне того, как французский рынок недвижимости упал на 17%. Цены на недвижимость в этом сегменте варьировались от €600 тыс. до €3 млн.