Киев, 16 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Западные партнёры должны показать Украине взрослое поведение в отношении нынешней конфликтной ситуации. Об этом 16 июля в интервью NV заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Он указал на то, что мир связан между собой и что Киев понимает, что происходит.

«Поэтому хотим соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей страны, так и вокруг», — подчеркнул глава ведомства.

В своём заявлении глава СНБО имел в виду поддержку украинских позиций. При этом он подчеркнул, что ситуация на сегодняшний день очень сложная.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля глава минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что вместо предъявляемых к НАТО по поводу членства Украины претензий Киеву стоило бы проявить благодарность за военную помощь коллективного Запада. Он уточнил, что добиться помощи в поставках вооружений для Киева не так просто.

В ответ на это Зеленский заявил, что не понимает, как ему благодарить западные страны. Он предложил Уоллесу сообщить ему лично, в каких выражениях тот ждёт благодарности. Позднее украинский лидер записал видеообращение продолжительностью более восьми минут, в котором, после упрёков Британии в неблагодарности, сказал «спасибо» 47 раз. Зеленский поблагодарил президентов США и Франции, а также Литву за организацию саммита.

После этого украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что претензии президента Украины выгодны России. Он отметил, что это показывает разногласия между Киевом и Западом, и назвал сарказм Зеленского «нездоровым».

Ранее портал Znetwork сообщил о предательстве Украины со стороны НАТО. Как отметили авторы материала, нежелание Североатлантического альянса принять Украину в члены военно-политического блока приведёт к плачевным последствиям для страны.