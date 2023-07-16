Астрахань, 16 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. м в посёлке Трусово Астраханской области. Как сообщили в МЧС 16 июля, есть угроза распространения огня на соседние здания.

Алексей Даничев/РИА Новости

«В 12:39 (11:39 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании свалки мусора в Наримановском районе на площади 3 тыс. кв. м. Есть угроза распространения на рядом стоящие здания», — сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Уточняется, что в настоящий момент возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. К тушению привлекли 38 человек личного состава и 15 единиц техники. Спасатели рекомендовали жителям Астрахани, Наримановского, Камызякского, Володарского и Приволжского районов надолго не оставаться на воздухе из-за возможного распространения запаха гари.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупном пожаре на крыше жилого пятиэтажного дома в Омске. Информация о возгорании поступила в 23:22 по местному времени (20:22 мск). Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил кровлю и чердак здания. Из дома эвакуировали 60 жильцов, ещё троих спасли. Огонь удалось ликвидировать. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.